Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:23, 27 сентября 2019 89
 0    0

Рязанец заработал более 52 миллионов рублей на незаконной продаже домов

Рязанец заработал более 52 миллионов рублей на незаконной продаже домов

Фото: Pixabay.com

Рязанец заработал 52 миллиона 414 тысяч рублей на незаконной продаже домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что в 2012 году 52-летний местный житель купил земельный участок в деревне Трубниково и застроил его жилыми домами на продажу.

По предварительной информации, к концу 2018 года в коттеджном поселке было 17 домов с приусадебными участками. При этом мужчина не регистрировал свою деятельность в налоговой.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171 УК («Незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»).

«Для подозреваемого избрана мера пресечения — обязательство о явке, — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 001
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
17:33, 22 сентября 2019 1 801
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
14:44, 26 сентября 2019 3 616
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
15:06, 15 сентября 2019 3 147
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 12 500
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум