Рязанец заработал более 52 миллионов рублей на незаконной продаже домов

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Фото: Pixabay.com
Рязанец заработал 52 миллиона 414 тысяч рублей на незаконной продаже домов. Об этом сообщила
Оперативники выяснили, что в 2012 году 52-летний местный житель купил земельный участок в деревне Трубниково и застроил его жилыми домами на продажу.
По предварительной информации, к концу 2018 года в коттеджном поселке было 17 домов с приусадебными участками. При этом мужчина не регистрировал свою деятельность в налоговой.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171 УК («Незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»).
«Для подозреваемого избрана мера пресечения — обязательство о явке, — говорится в сообщении.
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