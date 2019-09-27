Калужанин избил соседа-пенсионера

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Фото: Pixabay.com
Житель Козельского района избил соседа-пенсионера. Об этом
Молодой человек (его возраст не указан — прим.ред.) поругался с 66-летним мужчиной, у которого его сестра украла телефон. Сейчас девушка отбывает наказание.
«Обиженный родственник девушки никак не мог смириться с тем, что пожилой мужчина придал огласку данной ситуации», — уточнили в пресс-службе.
Злоумышленник неоднократно «выражал недовольство в адрес пенсионера» и в очередной раз он не только оскорбил, но и избил его.
На калужанина завели уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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