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9:33, 27 сентября 2019 78
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Калужанин избил соседа-пенсионера

Калужанин избил соседа-пенсионера

Фото: Pixabay.com

Житель Козельского района избил соседа-пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек (его возраст не указан — прим.ред.) поругался с 66-летним мужчиной, у которого его сестра украла телефон. Сейчас девушка отбывает наказание.

«Обиженный родственник девушки никак не мог смириться с тем, что пожилой мужчина придал огласку данной ситуации», — уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник неоднократно «выражал недовольство в адрес пенсионера» и в очередной раз он не только оскорбил, но и избил его.

На калужанина завели уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).


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