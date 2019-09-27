Главврач рязанской ОКБ стал профессором

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Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов стал профессором. Об этом рассказали в сообществе «ВКонтакте» регионального
В октябре 2009 года ему присудили степень доктора медицинских наук, а новое ученое звание присвоили во вторник, 24 сентября, приказом Миннауки и высшего образования.
Хубезов возглавляет кафедру хирургии, акушерства и гинекологии Рязанского медуниверситета и читает лекции студентам.
Напомним, в феврале 2018 корреспондент RZN.info брал у Хубезова
Фотография сообщества
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