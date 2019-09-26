В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -2 градусов. Прогноз погоды

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В ночь на пятницу, 27 сентября, в Рязанской области похолодает до -2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -2, +3 градусов, днем +9,+14.
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