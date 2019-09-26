В Липецкой области водитель легковушки врезался в столб, есть погибший

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В Липецкой области водитель легковушки врезался в столб. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
В Хлевенском районе около двух часов дня на трассе «Дон» 50-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в световую опору.
Мужчина от полученных травм скончался на месте.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.