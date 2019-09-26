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Фото: Pixabay.com
Оренбургского многодетного священника обвинили в сексуальном насилии, передает
По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский неоднократно совершал развратные действия в отношении опекаемых им детей.
Священника обвинили по нескольким статьям — «развратные действия», «изнасилование» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В настоящий момент по уголовному делу проходят семь потерпевших, находившихся под опекой Стремского.
Мужчина будет находиться под стражей до 12 ноября.
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