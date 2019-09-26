Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:30, 26 сентября 2019 89
 0    0

Оренбургского многодетного священника обвинили в сексуальном насилии

Оренбургского многодетного священника обвинили в сексуальном насилии

Фото: Pixabay.com

Оренбургского многодетного священника обвинили в сексуальном насилии, передает РИА Новости. Бывшего руководителя религиозной организации в посёлке Саракташ Николая Стремского арестовали. Мужчина воспитывал около 70 детей.

По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский неоднократно совершал развратные действия в отношении опекаемых им детей.

Священника обвинили по нескольким статьям — «развратные действия», «изнасилование» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В настоящий момент по уголовному делу проходят семь потерпевших, находившихся под опекой Стремского.

Мужчина будет находиться под стражей до 12 ноября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 781
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
10:14, 26 сентября 2019 3 703
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
15:06, 15 сентября 2019 3 103
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 12 401
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
14:44, 26 сентября 2019 2 741
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум