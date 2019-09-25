В ночь на четверг во Владимирской области ожидается мокрый снег. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В ночь на четверг, 26 сентября, во Владимирской области ожидается мокрый снег. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью -2,+3 градуса, днем +6, +11 градусов.
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.
Ветер западный 3 — 8 метров в секунду.
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