Синоптики рассказали о теплой погоде в октябре

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В октябре в России ожидается теплая погода. Об этом пишет «
Специалист рассказал, что в октябре весь север европейской территории страны, включая и столичный регион, будет находиться в зоне тепла.
Температура выше нормы ожидается в Архангельской области, Ненецком автономном округе, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, на севере Западной Сибири, Красноярского края, Республики Саха, Чукотского автономного округа и в Магаданской области.
В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Республиках Хакасия и Тува, Предбайкалье и Забайкалье, Читинской и Амурской областях, а также в Хабаровском крае ожидается температура ниже нормы.
По словам синоптиков, на всей остальной территории России температура будет около нормы.
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