В Калужской области ко Дню Победы высадили аллею

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В Жиздринском районе Калужской области ко Дню Победы высадили аллею. Акцию «Посади свое дерево Победы!» провели депутаты
Возле детско-юношеской спортивной школы «Звезда» высадили молодые ели, выращенные в питомнике средней общеобразовательной школы № 2 Жиздры. Саженцы сосны высадили на территории около бывшего полигона ТБО.
«В годы Великой Отечественной войны город Жиздра немецко-фашистскими захватчиками сожгли дотла. Жиздринцы вложили много сил, чтобы возродить город из пепла. Сажая деревья, мы не только озеленяем город, но таким образом вносим свой вклад в увековечивание памяти о героях Великой отечественной войны, подаривших нам мир», — считает депутат Жиздринского Районного Собрания Евгений Помазенков.
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