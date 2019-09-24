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16:42, 24 сентября 2019 84
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Француженка нашла на кухне шедевр эпохи Возрождения

Француженка нашла на кухне шедевр эпохи Возрождения

Француженка нашла на кухне шедевр эпохи Возрождения. Работа XIII века висела над плитой в ее доме в Компьене, недалеко от Парижа, передает РИА Новости.

Стоимость иконы «Христос осмеянный» может составлять шесть миллионов евро.

Икону исследовали при помощи инфракрасного излучения. Эксперты считают, что ее написал флорентийский живописец Джованни Чимабуэ, который был учителем Джотто.

Предполагается, что речь идет о части большого диптиха, созданного около 1280 года. Чимабуэ, известный как Ченни де Пепо, написал восемь работ о страданиях и распятии Христа. Две из них находятся в Лондонской Национальной галерее.

Найденную икону продадут на аукционе.

Фото AFP 2019 / Philippe Lopez


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