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Француженка нашла на кухне шедевр эпохи Возрождения. Работа XIII века висела над плитой в ее доме в Компьене, недалеко от Парижа, передает
Стоимость иконы «Христос осмеянный» может составлять шесть миллионов евро.
Икону исследовали при помощи инфракрасного излучения. Эксперты считают, что ее написал флорентийский живописец Джованни Чимабуэ, который был учителем Джотто.
Предполагается, что речь идет о части большого диптиха, созданного около 1280 года. Чимабуэ, известный как Ченни де Пепо, написал восемь работ о страданиях и распятии Христа. Две из них находятся в Лондонской Национальной галерее.
Найденную икону продадут на аукционе.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.