В Туле открыли горячую линию по вопросам отопления

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В понедельник, 23 сентября, в Туле начался отопительный сезон. Об этом сообщил
В первую очередь тепло получили школы, детсады и больницы.
Отопление в жилых домах должны включить к 25 сентября.
По всем вопросам туляки могут обращаться по телефонам горячих линий с 8:00 до 20:00:
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.