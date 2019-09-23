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13:30, 23 сентября 2019 106
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В Туле открыли горячую линию по вопросам отопления

В Туле открыли горячую линию по вопросам отопления

В понедельник, 23 сентября, в Туле начался отопительный сезон. Об этом сообщил сайт администрации города.

В первую очередь тепло получили школы, детсады и больницы.

Отопление в жилых домах должны включить к 25 сентября.

По всем вопросам туляки могут обращаться по телефонам горячих линий с 8:00 до 20:00:

  • Центральный территориальный округ 8 (4872) 31-11-90;
  • Пролетарский территориальный округ 8 (4872) 41-06-49;
  • Привокзальный территориальный округ 8 (4872) 24-71-74;
  • Зареченский территориальный округ 8 (4872) 47-16-68;
  • Советский территориальный округ +7 (920) 759-19-80;
  • Управление по городскому хозяйству +7 (919) 077-91-48.

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