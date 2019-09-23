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12:00, 23 сентября 2019 196
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Несколько боевых машин ВДВ разбились при десантировании. Фото

Несколько боевых машин ВДВ разбились при десантировании. Фото

Несколько боевых машин ВДВ разбились при десантировании. Фотографии опубликованы в группе «ВКонтакте» «Авиация, самолет, авиакатастрофы».

Десантирование проводили на учениях «Центр-2019». Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области.

Одна из машин практически полностью уничтожена, другая сильно повреждена.

Как уточнил сайт газеты «Известия», техника упала на землю из-за нескольких неисправных парашютов, которые попросту не раскрылись во время десантирования.

Экипажей внутри машин не было, пострадавших нет.


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