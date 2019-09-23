Несколько боевых машин ВДВ разбились при десантировании. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Несколько боевых машин ВДВ разбились при десантировании. Фотографии опубликованы в группе «ВКонтакте» «
Десантирование проводили на учениях «Центр-2019». Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области.
Одна из машин практически полностью уничтожена, другая сильно повреждена.
Как уточнил сайт газеты «
Экипажей внутри машин не было, пострадавших нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОбразовательная программа по кибербезопасности в «Сириусе» завершилась соревнованием
|
cледующая новость →Минфин планирует масштабное сокращение госслужащих
Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.