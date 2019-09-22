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9:28, 22 сентября 2019 63
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В Брянске сотрудник отдела спецсвязи убил сослуживцев и украл семь миллионов рублей

В Брянске сотрудник отдела спецсвязи убил сослуживцев и украл семь миллионов рублей

В Брянске предъявили обвинение 31-летнему водителю-фельдъегерю спецсвязи, который, по мнению следствия, убил сослуживцев и украл семь миллионов рублей. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

По версии следствия, около 22:00 19 сентября обвиняемый взял служебное оружие сослуживцев, убил их и похитил из служебного помещения деньги.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина забрал носитель информации с записями камер и попробовал поджечь отдел, однако, это у него не получилось.

По дороге домой обвиняемый выбросил вещи, в которых совершил преступление и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и деньги он спрятал на своем участке, где их нашли сотрудники следственного комитета.

Расследование по уголовному делу продолжается.


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