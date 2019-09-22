Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:07, 22 сентября 2019 114
 0    0

Минздрав назвал безопасную дозу алкоголя на каждый день

Минздрав назвал безопасную дозу алкоголя на каждый день

Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день около ста миллилитров вина. Такие цифры опубликовало РИА Новости со ссылкой на «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины».

«Стандартной порцией» считается десять граммов чистого алкоголя. В ста миллилитрах 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции. Аналогичное количество алкоголя содержится в трехстах миллилитрах пива.

Отмечается, что без особого вреда здоровью можно употребить две стандартные порции женщинам и три — мужчинам.

Несмотря на это, чтобы алкоголь не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, указывают эксперты.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — говорится в рекомендациях.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи

«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи

Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 852
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 399
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 431
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
14:37, 17 сентября 2019 2 050
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
13:41, 19 сентября 2019 2 160
Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Рязани
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум