Минздрав назвал безопасную дозу алкоголя на каждый день

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день около ста миллилитров вина. Такие цифры опубликовало РИА
«Стандартной порцией» считается десять граммов чистого алкоголя. В ста миллилитрах 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции. Аналогичное количество алкоголя содержится в трехстах миллилитрах пива.
Отмечается, что без особого вреда здоровью можно употребить две стандартные порции женщинам и три — мужчинам.
Несмотря на это, чтобы алкоголь не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, указывают эксперты.
«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — говорится в рекомендациях.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Брянске сотрудник отдела спецсвязи убил сослуживцев и украл семь миллионов рублей
Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.