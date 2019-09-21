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Синоптики рассказали о погоде в России этой зимой. Данные опубликованы на
В декабре температура будет находиться на уровне средних многолетних значений.
Исключение составят Урал и Сибирь, где температура превысит норму, а также Западная Сибирь, для которой месяц станет более холодным.
В январе по стране показатели будут соответствовать нормам, кроме Якутии, где возможны аномалии.
Февраль в ЦФО станет холоднее прошлогоднего. Такая ситуация ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке температура, как ожидается, превысит норму.
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