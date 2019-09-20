В Тамбовской области убрали территорию Котовского водохранилища

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Тамбовчане убрали берег Котовского водохранилища. Об этом сообщил
На уборку вышли волонтеры, студенты, преподаватели Котовского индустриального техникума. Всего добровольцы собрали и вывезли около 50 мешков мусора.
Всего в Тамбовской области с начала года провели больше 50 субботников на берегах водных объектов.
Протяженность всей территории составляет больше 45 километров.
Следующая уборка пройдет около плотины на реке Цна в Пригородном лесу 27 сентября.
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