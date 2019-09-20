Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:35, 20 сентября 2019 107
 0    0

В пятницу открылась ежегодная ярмарка «Калужская осень-2019»

В пятницу открылась ежегодная ярмарка «Калужская осень-2019»

В пятницу, 20 сентября, открылась ежегодная агропромышленная ярмарка «Калужская осень-2019». Об этом сообщил сайт заксобрания региона.

В этом году аграрии области представили продукцию на двух площадках: одна из них в Анненках, вторая — в «Этномире» Боровского района, где проходит международный форум предприятий и организаций кооперации «Хлеб, ты — мир».

На ярмарке представили мясную, молочную продукцию, сельхозтехнику, саженцы, хлебобулочные изделия, мед и другое.

В церемонии поучаствовали первый зампред областного парламента Александр Ефремов, заместитель губернатора Владимир Попов, министр сельского хозяйства Леонид Громов.

Ефремов отметил, что сельское хозяйство региона показывает хорошие результаты. В прошлом году по темпу рост сельхозпроизводства Калужская область заняла первое место в ЦФО и третье место в стране.

«Сегодняшняя ярмарка ярко показывает, что мы способны не только наш регион накормить собственными продуктами питания — качественными и полезными, но и обеспечить другие регионы», — сказал он.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Рубль укрепляется вместе с нефтью

Рубль укрепляется вместе с нефтью

Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 717
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 868
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 2 975
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 1
14:37, 17 сентября 2019 1 842
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
10:28, 18 сентября 2019 2 977
Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум