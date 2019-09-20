В пятницу открылась ежегодная ярмарка «Калужская осень-2019»

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В пятницу, 20 сентября, открылась ежегодная агропромышленная ярмарка «Калужская осень-2019». Об этом сообщил
В этом году аграрии области представили продукцию на двух площадках: одна из них в Анненках, вторая — в «Этномире» Боровского района, где проходит международный форум предприятий и организаций кооперации «Хлеб, ты — мир».
На ярмарке представили мясную, молочную продукцию, сельхозтехнику, саженцы, хлебобулочные изделия, мед и другое.
В церемонии поучаствовали первый зампред областного парламента Александр Ефремов, заместитель губернатора Владимир Попов, министр сельского хозяйства Леонид Громов.
Ефремов отметил, что сельское хозяйство региона показывает хорошие результаты. В прошлом году по темпу рост сельхозпроизводства Калужская область заняла первое место в ЦФО и третье место в стране.
«Сегодняшняя ярмарка ярко показывает, что мы способны не только наш регион накормить собственными продуктами питания — качественными и полезными, но и обеспечить другие регионы», — сказал он.
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