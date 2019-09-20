В полиции рассказали подробности ДТП со скутером на Московском шоссе

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По предварительной версии, 32-летний рязанец на скутере столкнулся с Opel под управлением 59-летнего мужчины и упал на асфальт.
Пострадавшего доставили в больницу.
Ранее авария попала на
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