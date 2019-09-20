Рязанские коммунисты присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

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Рязанские
«Наши товарищи не смогли остаться в стороне от этой проблемы, несмотря на то, что такую поддержку в государстве, которое пытается держать марку демократического и социально-ориентированного, просто обязаны оказывать власти», — отметили в КПРФ.
Первый секретарь обкома, депутат гордумы Денис Сидоров и его помощник Юрий Кохов привезли в отделение центра соцобслуживания населения комплект канцтоваров для нуждающихся детей.
«Вместе с тем Рязанским обкомом КПРФ принято решение поддержать благотворительную акцию помощи детям-инвалидам; детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детям, находящимся под опекой», — добавили коммунисты.
В рамках акции собирают канцелярские принадлежности, школьную одежду и обувь, рюкзаки. Приносить их можно до 30 сентября в помещение Рязанского обкома партии по адресу: улица Право-Лыбедская, дом №50 (телефон
Вещи передадут в отделение помощи семье и детям Рязанского КЦСОН.
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