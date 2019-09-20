Ковров возглавил Юрий Морозов

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Мэром Коврова стал Юрий Морозов. В четверг, 19 сентября, за него проголосовали 22 депутата местного созыва, пишет «
Еще шесть народных избранников проголосовали за другого кандидата — Светлану Степанову. Один депутат свой бюллетень испортил.
Весной этого года в Коврове отменили прямые выборы главы города. Мэра теперь избирают по конкурсу депутаты горсовета.
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