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10:56, 20 сентября 2019 130
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Ковров возглавил Юрий Морозов

Ковров возглавил Юрий Морозов

Мэром Коврова стал Юрий Морозов. В четверг, 19 сентября, за него проголосовали 22 депутата местного созыва, пишет «Комсомольская правда — Владимир».

Еще шесть народных избранников проголосовали за другого кандидата — Светлану Степанову. Один депутат свой бюллетень испортил.

Весной этого года в Коврове отменили прямые выборы главы города. Мэра теперь избирают по конкурсу депутаты горсовета.

Фото GorodKovrov


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