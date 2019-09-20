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Касимовскую семью наградили за рождение седьмого ребенка. Об этом рассказали в
Татьяна и Иван Сатины получили свидетельство о рождении дочери и памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».
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