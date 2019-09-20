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10:35, 20 сентября 2019 58
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Калужская «Единая Россия» рассмотрела ряд законопроектов

Калужская «Единая Россия» рассмотрела ряд законопроектов

В четверг, 19 сентября, члены фракции «Единая Россия» в заксобрании Калужской области собрались на очередное заседание, на котором рассмотрели ряд законопроектов. Об этом сообщил сайт регионального отделения партии.

Открывая заседание, председатель регионального заксобрания Виктор Бабурин призвал однопартийцев координировать работу муниципальных депутатов, провести ревизию наказов избирателей, чаще встречаться с населением и приложить все усилия для решения проблем земляков.

На встрече члены фракции рассмотрели два законопроекта: один из них разработан в развитие инициативы секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, который освобождает сельских депутатов, осуществляющих полномочия на непостоянной основе, от подачи ежегодной декларации о доходах. Второй дает общественной палате Калужской области право формировать общественные советы по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социального комплекса.

Также на встрече обсудили методы борьбы с борщевиком Сосновского, прописанные в соответствующем законопроекте.

Участники предложили принять законопроект пока только в первом чтении, а затем проработать нормы, обязывающие муниципалитеты разрабатывать и принимать муниципальные программы по борьбе с этим сорняком.

Члены фракции поддержали все остальные вопросы.

Фото с сайта регионального отделения партии


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