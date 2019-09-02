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11:12, 2 сентября 2019 51
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В Липецке запретят продажу алкоголя из-за нескольких митингов

В Липецке запретят продажу алкоголя из-за нескольких митингов

В Липецке запретят продажу алкоголя из-за нескольких митингов. Об этом сообщил сайт городской администрации.

В четверг, 5 сентября, с 18:00 до 20:00 на площади у областного центра культуры, народного творчества и кино (улица Космонавтов, 54а) состоится митинг.

Еще один митинг пройдет в этот же день на Липецком городище с 12:00 до 14:00.

Ограничение будет действовать и в субботу, 7 сентября с 12:00 до 15:30 во время шествия-митинга.

Согласно закону, в период проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.


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