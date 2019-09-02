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11:07, 2 сентября 2019 114
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В Касимове запланировали построить школу на 960 мест

В Касимове запланировали построить школу на 960 мест

В Касимове запланировали построить школу на 960 мест. На сайте госзакупок опубликовали тендер на разработку проектной документации. Стоимость работ — 4,5 миллиона рублей.

Подрядчик должен скорректировать проект уже существующей школы в Белгороде.

Строительство объекта оплатят из федерального и регионального бюджета. Четырехэтажную школу планируют разместить на участке площадью 2,4 гектара.

Фото с сайта Белгородской администрации


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