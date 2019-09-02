RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Касимове запланировали построить школу на 960 мест. На сайте госзакупок опубликовали тендер на разработку проектной документации. Стоимость работ — 4,5 миллиона рублей.
Подрядчик должен скорректировать проект уже существующей школы в Белгороде.
Строительство объекта оплатят из федерального и регионального бюджета. Четырехэтажную школу планируют разместить на участке площадью 2,4 гектара.
Фото с сайта Белгородской администрации
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецке запретят продажу алкоголя из-за нескольких митингов
|
cледующая новость →Под Рязанью в аварии с «развороченным» внедорожником и «Волгой» погибла пожилая пара
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.