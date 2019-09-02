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15:42, 2 сентября 2019 124
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В Брянской области начнут производить тепловозы на экспорт

В Брянской области начнут производить тепловозы на экспорт

В Брянской области начнут производить тепловозы на экспорт. Об этом сообщил сайт правительства региона.

На реализацию проектов выделили около миллиарда рублей. «Брянский машиностроительный завод» планирует закупить новое оборудование, которое позволит предприятию увеличить производство маневровых тепловозов «ТЭМ18 ДМ».

Он предназначен для работы на железнодорожных путях общего пользования и промышленных предприятий.

От 5% до 10% маневровых тепловозов предприятие начнет экспортировать в страны СНГ.


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