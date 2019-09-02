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В Брянской области начнут производить тепловозы на экспорт. Об этом сообщил
На реализацию проектов выделили около миллиарда рублей. «Брянский машиностроительный завод» планирует закупить новое оборудование, которое позволит предприятию увеличить производство маневровых тепловозов «ТЭМ18 ДМ».
Он предназначен для работы на железнодорожных путях общего пользования и промышленных предприятий.
От 5% до 10% маневровых тепловозов предприятие начнет экспортировать в страны СНГ.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.