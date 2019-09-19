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В пятницу, 20 сентября, во Владимире откроются школы социального лидерства и юных корреспондентов. Об этом сообщил
Заниматься в учреждениях будут представители детских общественных объединений и школьных пресс-центров.
На открытии в школе соцлидерства учащиеся встретятся с региональном координатором Российского движения школьников Юрием Антоновым, который проведет мастер-класс «Медиа лидер».
В школе юных корреспондентов пройдет встреча с начальником службы информационных программ ГТРК «Владимир» Екатериной Гуцаленко.
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