В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили о правилах электробезопасности

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» проводит комплекс мероприятий в рамках программы по профилактике несчастных случаев со сторонними лицами на объектах электросетевого комплекса.

Энергетики регулярно проверяют наличие знаков на энергообъектах, устанавливают дополнительные информационные щиты, предупреждающие об опасности, в местах пересечения дорог, зонах рыбной ловли, массового скопления людей. Ведут постоянную разъяснительную работу с населением.

Для различных групп общественности — взрослой и детской аудитории, водителей крупногабаритной техники и представителей рабочих специальностей, рыбаков, дачников, любителей экстремального вида спорта — проводятся информационные мероприятия с распространением листовок и памяток по безопасному обращению с электричеством и соблюдению правил при проведении каких-либо видов работ. Транслируются тематические аудиоролики и видеоматериалы, в том числе на городских мониторах системы оповещения населения «ОКСИОН».

Энергетики призывают жителей Рязанской области «соблюдать меры электробезопасности и осознать степень важности этого вопроса», так как электрический ток не имеет цвета и запаха, но может стать причиной несчастных случаев: «Даже не касаясь находящегося под напряжением оборудования, можно получить смертельную травму: электричество способно поразить и на расстоянии, при несоблюдении границ охранных зон энергообъектов».

Охранные зоны ВЛ — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются 1 метру по обе стороны линии.

Энергетики напомнили, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, запрещается:

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

полевые сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более 4 метров;

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы; любые строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы вблизи ЛЭП обязательно должны быть согласованы с энергетиками;

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; в охранной зоне ЛЭП категорически запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды;

перед проведением ремонта, при котором планируется работать в непосредственной близости от проводов ввода в дом, необходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), который обслуживает населенный пункт, для получения квалифицированной помощи от энергетиков.

складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных;

размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов.

Сотрудники «Рязаньэнерго» также попросили взрослых не допускать, чтобы дети играли около ЛЭП и трансформаторных подстанций.