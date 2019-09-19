В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили о правилах электробезопасности

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«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» проводит комплекс мероприятий в рамках программы по профилактике несчастных случаев со сторонними лицами на объектах электросетевого комплекса.
Энергетики регулярно проверяют наличие знаков на энергообъектах, устанавливают дополнительные информационные щиты, предупреждающие об опасности, в местах пересечения дорог, зонах рыбной ловли, массового скопления людей. Ведут постоянную разъяснительную работу с населением.
Для различных групп общественности — взрослой и детской аудитории, водителей крупногабаритной техники и представителей рабочих специальностей, рыбаков, дачников, любителей экстремального вида спорта — проводятся информационные мероприятия с распространением листовок и памяток по безопасному обращению с электричеством и соблюдению правил при проведении каких-либо видов работ. Транслируются тематические аудиоролики и видеоматериалы, в том числе на городских мониторах системы оповещения населения «ОКСИОН».
Энергетики призывают жителей Рязанской области «соблюдать меры электробезопасности и осознать степень важности этого вопроса», так как электрический ток не имеет цвета и запаха, но может стать причиной несчастных случаев: «Даже не касаясь находящегося под напряжением оборудования, можно получить смертельную травму: электричество способно поразить и на расстоянии, при несоблюдении границ охранных зон энергообъектов».
Охранные зоны ВЛ — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются 1 метру по обе стороны линии.
Энергетики напомнили, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, запрещается:
Сотрудники «Рязаньэнерго» также попросили взрослых не допускать, чтобы дети играли около ЛЭП и трансформаторных подстанций.
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» 8-800-50-50-115, а также по телефону
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