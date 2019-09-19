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16:14, 19 сентября 2019 135
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В пятницу в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды

В пятницу в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды

В пятницу, 20 сентября, в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1, +6 градусов (на поверхности почвы местами заморозки до -2 градусов), днем +8, +13 градусов.


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