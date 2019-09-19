В пятницу в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 20 сентября, в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +1, +6 градусов (на поверхности почвы местами заморозки до -2 градусов), днем +8, +13 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Калугой отремонтировали участок трассы «М-3 „Украина“ — Домашовка»
|
cледующая новость →В Тамбове обсудили готовность к отопительному сезону
Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.