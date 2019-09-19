Рязанский автоинспектор получил взятку за незаконную рекламу и покровительство. Приговор

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В Рязани бывшему инспектору ГИБДД вынесли приговор за получение взятки. Об этом сообщил
Известно, что в апреле 2019 года местный предприниматель передал автоинспектору 120 тысяч, чтобы его не привлекали к ответственности за незаконную рекламу вдоль дорог. Кроме того, предполагалась, что в дальнейшем инспектор будет покровительствовать предпринимателю.
Преступление пресекли сотрудники ФСБ. В отношении автоинспектора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК. Его признали виновным и оштрафовали на 500 тысяч рублей.
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