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12:23, 19 сентября 2019 100
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18-летний калужанин купил наркотики за биткоины

18-летний калужанин купил наркотики за биткоины

18-летний житель Медынского района Калужской области купил в интернете наркотики за биткоины. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

После оплаты покупки молодому человеку сообщили о месте «закладки» с «N-метилэфедроном» массой около 1,3 грамма. Через некоторое время он купил «гашиш» массой более 8,5 грамма.

«Запрещенные вещества калужанин хранил при себе до тех пор, пока не попал в поле зрения оперативников, которые обнаружили и изъяли у фигуранта наркотики», — рассказали в полицию.

По факту возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд.


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