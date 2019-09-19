18-летний калужанин купил наркотики за биткоины

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18-летний житель Медынского района Калужской области купил в интернете наркотики за биткоины. Об этом пишет
После оплаты покупки молодому человеку сообщили о месте «закладки» с «N-метилэфедроном» массой около 1,3 грамма. Через некоторое время он купил «гашиш» массой более 8,5 грамма.
«Запрещенные вещества калужанин хранил при себе до тех пор, пока не попал в поле зрения оперативников, которые обнаружили и изъяли у фигуранта наркотики», — рассказали в полицию.
По факту возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд.
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