В ночь на четверг в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды

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В ночь на четверг, 19 сентября, в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов (на поверхности почты местами заморозки до -2 градусов), днем +8, +13 градусов.
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