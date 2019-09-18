Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:07, 18 сентября 2019 39
 0    0

В день пожилого человека рязанские пенсионеры смогут бесплатно сходить в музей

В день пожилого человека рязанские пенсионеры смогут бесплатно сходить в музей

1 октября, в день пожилого человека, рязанские пенсионеры смогут бесплатно посетить экспозиции Кремля. Об этом рассказали на сайте Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

В музее проведут мини-экскурсию под названием «Конь копытом бьет, удила грызет». На ней можно узнать об особенностях снаряжения лошадей в Средневековье и увидеть конские удила — находку Переяславль-Рязанской археологической экспедиции.

Экскурсии пройдут в 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00.

При посещении музея необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 510
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 301
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
14:37, 17 сентября 2019 1 556
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
13:12, 5 сентября 2019 12 774
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
12:27, 14 сентября 2019 11 132
В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум