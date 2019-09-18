В день пожилого человека рязанские пенсионеры смогут бесплатно сходить в музей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
1 октября, в день пожилого человека, рязанские пенсионеры смогут бесплатно посетить экспозиции Кремля. Об этом рассказали на
В музее проведут мини-экскурсию под названием «Конь копытом бьет, удила грызет». На ней можно узнать об особенностях снаряжения лошадей в Средневековье и увидеть конские удила — находку Переяславль-Рязанской археологической экспедиции.
Экскурсии пройдут в 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00.
При посещении музея необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов поручил Сорокиной отремонтировать половину рязанских дорог
|
cледующая новость →Директор рязанской микрофинансовой организации пойдет под суд за обман клиентов
Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.