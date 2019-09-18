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Утром в среду, 18 сентября, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в доме №11 по улице Стройкова, в доме №62 корпус 1 по улице Дзержинского, в доме №38 по улице Пушкина.
До окончания работ воды не будет в доме №12 по улице Новикова-Прибоя, а также в домах с №48 по 57 по улице Школьной в Недостоеве.
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