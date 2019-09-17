В Брянске прошел Парад поколений. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Парад поколений, посвященный Дню города прошел на площади Ленина во вторник, 17 сентября. Об этом сообщил
Перед началом парада творческие коллективы исполнили хореографические композиции, в котором поучаствовали около ста детей.
Торжества открыл глава города Брянска Александр Хлиманков:
«17 сентября мы чтим тех, кто освободил брянскую землю от оккупантов и принес в дома жителей мир. Мы отдаем дань глубокого уважения подвигу и беззаветному мужеству воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. Спасибо за любовь к нашему городу, заботу о нем и за стремление сделать его лучше. Пусть Брянск растёт и процветает», — сказал Хлиманков.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ ночь на среду в Рязанской области похолодает до +2 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Челябинец обманул рязанца при продаже запчастей для трактора
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.