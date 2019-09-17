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14:33, 17 сентября 2019 65
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В Брянске прошел Парад поколений. Фото

В Брянске прошел Парад поколений. Фото

Парад поколений, посвященный Дню города прошел на площади Ленина во вторник, 17 сентября. Об этом сообщил сайт администрации города.

Перед началом парада творческие коллективы исполнили хореографические композиции, в котором поучаствовали около ста детей.

Торжества открыл глава города Брянска Александр Хлиманков:

«17 сентября мы чтим тех, кто освободил брянскую землю от оккупантов и принес в дома жителей мир. Мы отдаем дань глубокого уважения подвигу и беззаветному мужеству воинов-освободителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. Спасибо за любовь к нашему городу, заботу о нем и за стремление сделать его лучше. Пусть Брянск растёт и процветает», — сказал Хлиманков.


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