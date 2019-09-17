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При пожаре в центре Тамбова скончалась 80-летняя женщина. Она погибла в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщил интернет-портал «
Пожар произошел на улице Студенецкая Набережная 17 сентября. Больше никто из жильцов дома не пострадал.
На данный момент спасатели проверяют дом, остальные жильцы подъезда вернулись в свои квартиры.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.