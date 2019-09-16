На трех автобусных маршрутах в Рязани увеличили количество транспорта

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С 16 сентября на маршрутах №№4, 16 и 20 увеличат количество автобусов до пяти, четырех и 12 единиц соответственно. Об этом сообщил
Ранее к обслуживанию маршрута №17 приступили девять автобусов МАЗ 206. На сегодняшний день их количество увеличили до 15 единиц.
В ходе перераспределения машин на городских маршрутах №№13 и 24 начали работать 6 автобусов.
Всего в текущем году в «Управление Рязанского троллейбуса» поступили 40 автобусов МАЗ 206 и ПАЗ.
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