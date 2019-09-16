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15:56, 16 сентября 2019 127
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На Дне города в Мичуринске выступил Олег Газманов

На Дне города в Мичуринске выступил Олег Газманов

В субботу, 14 сентября, в Мичуринске отметили День города. На главной площади собрались около 18 тысячи горожан, сообщил официальный сайт администрации наукограда.

Празднования продолжались весь день. Вечером на площади прошел праздничный концерт.

Главной звездой вечера стал Олег Газманов, который исполнил свои хиты «Мои ясные дни», «Морячка», «Никогда ничего не проси», «Офицеры».

Артисту подарили корзину мичуринских яблок.

Гостей поздравили губернатор Александр Никитин и глава города Максим Харников. В конце праздника мичуринцы увидели яркий фейерверк.

Фото с сайта администрации Мичуринска


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