«Рельеф-Центр» поддержал первый в Рязани инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»

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С 10 по 12 сентября в Рязани прошел инклюзивный фестиваль «Я такой, как все», который поддержала компания «Рельеф-Центр».
Открытие прошло во Дворце молодежи, где тепло поприветствовали участников — детей с ограниченными возможностями здоровья из специализированных учреждений региона и их сверстников из обычных образовательных школ.
Мероприятие организовала организация «Навигатор будущего» при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.
На мероприятии присутствовала глава мэрии Елена Сорокина, которая отметила, что «такое мероприятие дает возможность проявить себя, найти новых друзей или даже дело жизни».
После открытия участники отправились в конгресс-отель «Амакс», где их ждала насыщенная программа. Дети участвовали в мастер-классах, занимались роботехникой, рукоделием, творчеством, танцевали, пели.
«Рельеф-Центр» предоставил материалы для творчества, благодаря которым удалось организовать мастер-классы.
«С помощью красок, фломастеров, карандашей, пластилина дети не только рисовали, но и создавали мультфильмы. Это позволило почувствовать себя частью команды и понять, что человеческие возможности поистине безграничны», — рассказали в компании.
Фестиваль завершился гала-концертом, на котором участники выступили с вокальными и танцевальными номерами.
Гостем концерта стал Данил Плужников — победитель популярного шоу «Голос. Дети».
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