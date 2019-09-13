Главе Минздрава предложили доставлять лекарства в села на дронах

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Фото: Pixabay.com
Главе Минздрава Веронике Скворцовой предложили доставлять лекарства в села на дронах. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, передает
Как отметил депутат, создание инфраструктуры на труднодоступных и удаленных территориях порой невозможно, при этом некоторые жители этих местностей нуждаются в жизненноважных лекарствах.
«Надо иметь в виду, что доставка на дом, а тем более жизненноважных вещей, — не только вопрос комфорта или логистики, но и необходимость для многих наших граждан, которые не имеют возможность или затрудняются выйти из дома», — пояснил Чернышов.
Депутат предложил привлечь местные аптечные сети и больницы и провести эксперимент с дронами в нескольких регионах.
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