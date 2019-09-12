Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:52, 12 сентября 2019 70
 0    0

В Туле мужчина сорвался, спускаясь по простыне из окна

В Туле мужчина сорвался, спускаясь по простыне из окна

Вечером в среду, 11 сентября, в Туле 39-летний мужчина сорвался, спускаясь по простыне из окна. Об этом передает MySlo.

Пострадавшего госпитализировали с переломами костей таза, предплечья и закрытой черепно-мозговой травмой.

Стало известно, что мужчина спускался по простыне из окна третьего этажа, но сорвался и упал.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 847
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 467
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 16 001
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 838
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 13 066
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум