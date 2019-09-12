В Туле мужчина сорвался, спускаясь по простыне из окна

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Вечером в среду, 11 сентября, в Туле 39-летний мужчина сорвался, спускаясь по простыне из окна. Об этом передает
Пострадавшего госпитализировали с переломами костей таза, предплечья и закрытой черепно-мозговой травмой.
Стало известно, что мужчина спускался по простыне из окна третьего этажа, но сорвался и упал.
Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
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