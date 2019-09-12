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11:51, 12 сентября 2019 967
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В Рязанской области откроют три крупных свинокомплекса

В Рязанской области откроют три крупных свинокомплекса

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области откроют три крупных свинокомплекса. Об этом договорились губернатор Рязанской области Николай Любимов и гендиректор «Агропромкомплектации» Сергей Новиков.

Они встретились в среду, 11 сентября, сообщил сайт регионального правительства.

Сергей Новиков рассказал, что в следующем году в Рязанской области планируют построить элеватор с комбикормовым заводом, а также предприятия по мясопереработке. По его словам, уже приобрели более 10 тысяч гектар в Ряжском, Михайловском и Кораблинском районах для выращивания зерновых и кормов. Всего «Агропромкомплектация» приобретет около 60 тысяч гектар земли.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эта компания работала на Рязанской земле. Регион сегодня демонстрирует успехи в молочном животноводстве. В последние два года значительно выросли объемы производства молока, а также мясопереработки», — отметил Николай Любимов.

Губернатор также подчеркнул, что инвестпроектам, реализующимся в этих направлениях, оказывают поддержку.


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