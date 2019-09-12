Улицу Циолковского в Липецке вчера залило фекалиями

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В среду, 11 сентября, в Липецке дорогу улицы Циолковского залило нечистотами после прорыва канализационного коллектора. Об этом сообщил
Как удалось выяснить изданию, причиной засора стали старые тряпки, влажные салфетки и строительный мусор, которые сотрудники ЛГЭК доставали из коллектора всю ночь.
Проблему устранили, но запах фекалий и ила распространился по всей улице.
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