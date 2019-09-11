В Липецкой области «Лада» улетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 10 августа, в Липецкой области в селе Октябрьское на проспекте Революции Lada улетела в кювет. Об этом сообщила
По предварительным данным, 52-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В ДТП пострадал 52-летний пассажир, его доставили в больницу. Водитель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский губернатор рассказал, что не читает Telegram-каналы
|
cледующая новость →Пока мы московский мусор не ждем — Любимов
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».