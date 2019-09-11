Калужанин залез в машину к пенсионеру и покусал его

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 10 сентября, на перекрестке улиц Плеханова и Труда в Калуге 23-летний мужчина залез в автомобиль к пенсионеру и покусал его, пишет
По словам очевидцев, утихомирить мужчину смогли прохожие.
«Я видела его сегодня на Плеханова. Он по крыше прыгал, пытался повиснуть на проводах, потом железками кидался. Охрана банка его спугнула», — написала в соцсетях местная жительница.
Хулигана доставили в отдел полиции.
В пресс-службе регионального УМВД информацию подтвердили, уточнив, что в отношении подозреваемого составили протокол об административном правонарушении «Мелкое хулиганство».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Центральном рынке Рязани москвичка ограбила продавщицу
|
cледующая новость →Рязанцев ждет массовое отключение воды
Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.