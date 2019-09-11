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15:40, 11 сентября 2019 714
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Калужанин залез в машину к пенсионеру и покусал его

Калужанин залез в машину к пенсионеру и покусал его

Во вторник, 10 сентября, на перекрестке улиц Плеханова и Труда в Калуге 23-летний мужчина залез в автомобиль к пенсионеру и покусал его, пишет kp40.ru.

По словам очевидцев, утихомирить мужчину смогли прохожие.

«Я видела его сегодня на Плеханова. Он по крыше прыгал, пытался повиснуть на проводах, потом железками кидался. Охрана банка его спугнула», — написала в соцсетях местная жительница.

Хулигана доставили в отдел полиции.

В пресс-службе регионального УМВД информацию подтвердили, уточнив, что в отношении подозреваемого составили протокол об административном правонарушении «Мелкое хулиганство».


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