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14:10, 11 сентября 2019 189
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Благоустройство сквера имени Карла Маркса в Брянске завершат к 17 сентября

Благоустройство сквера имени Карла Маркса в Брянске завершат к 17 сентября

Благоустройство сквера, которое ведется в рамках федеральной программы, поддержанной партией «Единая Россия», планируют завершить в сентябре. Об этом сообщил сайт регионального отделения партии.

Начавшийся в конце июня ремонт по контракту должен был завершиться в октябре, однако подрядчик рассчитывает выполнить работу к 17 сентября.

«Мы уже усилили строительные бригады, вывели больше людей. Настроены ко Дню города завершить благоустройство и запустить новый фонтан», — рассказал представитель организации Дмитрий Ефимов.

На данный момент в сквере на 95% выполнены плиточные работы, в общей сложности здесь уложат около 3,5 тысячи квадратных метров брусчатки. На месте появятся новые светильники и системы видеонаблюдения. Также продолжается обустройство клумб и газонов, устанавливаются лавки для отдыха, ведутся работы по облицовке фонтана. Стоимость контракта составила 42,9 миллионов рублей.

Всего в этом году в Брянской области планируется благоустроить 62 общественных пространства. На эти цели из средств федерального бюджета выделили 373,19 миллионов рублей, областной бюджет — 3,77 миллионов рублей, средства бюджетов муниципальных образований — 3,81 миллионов рублей.


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