В Тульской области пенсионер застрелил таксиста из-за громкой музыки

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В Кимовске пенсионер застрелил таксиста из-за громкой музыки, пишет
По данным издания, инцидент произошел у дома №36 по улице Ленина. Жильцу дома не понравилось, что таксист громко слушыл музыку в припаркованной «пятнадцатой». Он сделал замечание, на которое получил резкий ответ.
После этого пенсионер ушел. Через некоторое время он вернулся с ружьем и выстрелил мужчине в голову.
По данным
По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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