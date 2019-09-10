В Калужской области благоустроят 215 дворов

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В понедельник, 9 сентября, в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова прошло заседание облправительства. На нем обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и партпроекта «Городская среда», сообщил
Отмечается, что общий бюджет проекта составил 439 миллионов рублей, из которых 239 — средства федерального бюджета. Всего планируется обустроить 215 дворов и 92 общественных территорий.
Участники заседания отметили, что благоустройство уже завершили в 142 дворах. Итоги работ оценили общественники и местные жители. Остальные дворы должны сдать до 1 октября.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».