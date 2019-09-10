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У семидесятилетнего жителя Скопинского района угнали УАЗ. Об этом сообщил
Потерпевший приехал проведать свой дачный участок и обнаружил следы взлома на стене металлического гаража. Из постройки пропал автомобиль УАЗ.
Полицейские установили, что стену вскрыли газовым резаком.
Вскоре нашлись свидетили, которые видели «ГАЗель», проезжавшую по селу и буксировавшую УАЗ.
Машина принадлежит 28-летнему жителю соседней деревни. У него в надворной постройке и обнаружили похищенный автомобиль. Выяснилось, что к краже также причастен еще один местный житель — 25-летний знакомый злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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