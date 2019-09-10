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13:46, 10 сентября 2019 118
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Почти половина рязанцев согласилась получать «черную» зарплату

Почти половина рязанцев согласилась получать «черную» зарплату

Фото: Pixabay.com

Более 47% рязанцев согласились получать «черную» зарплату. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло, сообщил портал Superjob.

Опрос провели с 16 по 30 августа среди экономически активного населения крупнейших городов России старше 18 лет.

Как выяснилось, 43% россиян хотели бы работать на таких условиях, 36% - отказались.

Больше всего на «серый» заработок соглашались в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%).

Противники такого дохода живут в в Тюмени и Астрахани (42%), а также в Набережных Челнах (40%).

Чаще всего мужчины соглашались на «черную» зарплату, а молодежь в возрасте до 24 лет и граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей, говорили о том, что их не устраивают такие условия.


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