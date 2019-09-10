Почти половина рязанцев согласилась получать «черную» зарплату

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Более 47% рязанцев согласились получать «черную» зарплату. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло, сообщил портал
Опрос провели с 16 по 30 августа среди экономически активного населения крупнейших городов России старше 18 лет.
Как выяснилось, 43% россиян хотели бы работать на таких условиях, 36% - отказались.
Больше всего на «серый» заработок соглашались в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%).
Противники такого дохода живут в в Тюмени и Астрахани (42%), а также в Набережных Челнах (40%).
Чаще всего мужчины соглашались на «черную» зарплату, а молодежь в возрасте до 24 лет и граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей, говорили о том, что их не устраивают такие условия.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЮная тумчанка стала третьей в полумарафоне во Владимире
|
cледующая новость →На выборах во Владимирской области кандидаты «Единой России» получили более 80% мандатов
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».