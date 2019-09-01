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17:20, 1 сентября 2019 96
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Акулы окружили «остров сокровищ» в Тихом океане

Акулы окружили «остров сокровищ» в Тихом океане

Фото: Pixabay.com

Акулы разных видов окружили «остров сокровищ» в Тихом океане. На необитаемом костариканском Кокосе могут находиться драгоценности, которые оценивают в миллиард долларов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Предполагается, что среди сокровищ есть золотая статуя Девы Марии в полный рост, бриллианты и сотни монет из золота и серебра. Согласно легенде, пираты обокрали корабль, который в 1820 году шел из перуанской столицы Лимы в Мексику. Разбойники убили капитана, священников и солдат и похоронили их на острове Кокос вместе с драгоценностями.

Отмечается, что исследователи не уверены, что клад находится именно на острове Кокос.

В 1997 году ЮНЕСКО внесла остров в список объектов Всемирного наследия. Он является прототипом острова из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» и Нублара из «Парка юрского периода» писателя Майкла Крайтона.


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